Palermo, trovati 800 grammi di hashish in una casa abbandonata allo Zen

Gli agenti di polizia del commissariato Mondello e San Lorenzo hanno sequestrato nel quartiere Zen di Palermo 800 grammi di hashish trovati in un appartamento. I poliziotti hanno perquisito un’abitazione in via Agesia di Siracusa. La casa era abbandonata. Sotto alcuni fogli di cellophane c'erano 8 panetti di droga.

Si indaga per risalire a chi ha nascosto lo stupefacente e se l’abitazione fosse utilizzata come area di stoccaggio di grosse quantità di droga per rifornire lo spaccio nel quartiere.

