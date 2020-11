Covid, tutti negativi i tamponi dei 27 musicisti del teatro Massimo di Palermo

Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi dei 27 musicisti dell’orchestra del Teatro Massimo di Palermo, dopo che erano stati riscontrati 18 positivi tra i cantanti del coro.

La Fondazione ha avviato uno screening su tutto il personale, grazie anche alla convenzione sottoscritta mesi fa con l’azienda ospedaliera 'Villa Sofia-Cervello'.

«La Fondazione - dice il sovrintendente Francesco Giambrone - è in stretto contatto con le strutture dell’Asp di Palermo che sta collaborando in maniera molto fattiva per gestire la situazione nel migliore dei modi ed in massima sicurezza».

