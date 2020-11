Palermo, tentato furto in una gelateria di piazzetta Bagnasco

Brutta sorpresa per i dipendenti della gelateria Cappadonia di piazzetta Bagnasco, a Palermo. Il locale, che in questo periodo prosegue l'attività con il delivery e l’asporto, è stato oggetto di un tentativo di furto. I ladri, la scorsa notte, hanno forzato la porta di ingresso per entrare all'interno e rubare, verosimilmente, la cassa automatica blindata.

La società ha presentato denuncia ai carabinieri, che adesso visioneranno le immagini del circuito di videosorveglianza.

