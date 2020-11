Violenza sessuale: nigeriano ricercato in Francia, arrestato a Palermo

Gli agenti della squadra mobile di Palermo hanno arrestato un nigeriano di 21 anni destinatario di un mandato europeo emesso dalla Francia. Il giovane era stato condannato ad anni sette di reclusione per violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona.

La direzione centrale della polizia criminale-servizio per la cooperazione internazionale di polizia aveva comunicato alla squadra mobile di Palermo la possibilità che il 21enne si fosse rifugiato nel territorio palermitano. Gli agenti avevano accertato che il giovane si era allontanato da un centro di accoglienza del capoluogo trovando alloggio in un hotel vicino alla Stazione Centrale.

È stato trovato in via Marinuzzi insieme ad alcuni connazionali. È stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli in attesa del giudizio di convalida da parte del presidente della corte di appello di Palermo.

© Riproduzione riservata