"Operazione pane" anche a Palermo: donati 22mila pasti ai più fragili

«Operazione Pane» anche a Palermo come in 15 mense francescane che in tutta Italia provano a dare una risposta, aiutandole al disagio sociale crescente in questa fase della pandemia.

Tra le realtà francescane sostenute dalla campagna solidale c'è anche la Mensa del Padre Abraham di Palermo, che dall’inizio dell’emergenza ad oggi ha già garantito oltre 22 mila pasti ai più fragili. «Molte famiglie - spiegano i frati - si rivolgono a noi non solo per la distribuzione dei pasti, ma anche per richieste di altro tipo, come penne, quaderni e libri per i figli che vanno a scuola. Sono persone che prima di questo periodo avevano un lavoro, ora, invece, sono in difficoltà».

