Usip: uomini in prima linea contro la violenza sulle donne

“Il fenomeno della violenza contro le donne, purtroppo, continua ad espandersi in tutta la sua drammaticità, a macchia d’olio”-dichiara il segretario generale usip Vittorio Costantini che continua ed afferma-“ed e’ per tale motivo che siamo fermamente convinti che le generiche, ed a volte stantie, espressioni di indignazione non bastino piu’”

“Se si vuole realmente combattere questo ripugnante fenomeno servono atti concreti”-afferma il segretario Costantini-“bisogna passare dalle parole di circostanza a fatti tangibili, attraverso una sinergia d’intenti e di azioni istituzionali volte al raggiungimento dell’obiettivo”.

“Ed e’ anche in tal senso”-conclude il segretario generale dell’unione sindacale italiana poliziotti, unico sindacato di riferimento della confederazione uil nella polizia di stato-“che siamo perfettamente d’accordo con la convinta presa di posizione del vice ministro dell’interno mauri, sull’opportunita’ che siano gli uomini in prima istanza a farsi carico del problema, come urgente necessita’ di fondo a cui bisogna dare risposte concrete , solo in questo modo potremo ambire ad una societa’ dove la violenza sulle donne, non solo non trovi piu’ spazio, ma venga condannata duramente gia’ solo nelle intenzioni”.

