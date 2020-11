Coronavirus, dopo un mese scende il numero degli attuali positivi a Palermo e provincia

Scendono, dopo un mese, gli attuali positivi a Palermo e provincia. Il dato si evince dal report completo sulla situazione nell'area metropolitana di Palermo, curato dall'Ufficio statistica del Comune, che si basa sui dati forniti dalla Asp.

ECCO GRAFICI E TABELLE

Nel capoluogo, gli attuali positivi sono 7.713, cifra più bassa rispetto agli ultimi due giorni. Dallo scorso 26 ottobre, quando i contagiati erano 2.180, la curva è stata sempre in crescita fino a raggiungere il 23 novembre l'apice con 8.013. Mai così tanti a Palermo e ieri, finalmente il primo dato in controtendenza: ben 300 in meno, ovvero il 3,7%.

Stessa tendenza se si guardano i dati relativi a tutta la provincia di Palermo: si passa dai 3.454 del 23 ottobre ai 11.126 del 23 novembre, numeri sempre in crescita fino alla giornata di ieri quando il numero degli attuali positivi è sceso a 10.802.

Il boom in termini percentuali si era registrato, ad ottobre, a Castelbuono e a Valledolmo, mentre in diminuzione erano i casi a Cefalù e Pollina. Adesso, a distanza di un mese quasi tutti i comuni hanno meno positivi al Covid eccetto 11.

