Coronavirus, da oggi tamponi anche negli asili a Palermo

Si allarga la platea del monitoraggio nelle scuole. Da oggi lo screening che serve a individuare i positivi al coronavirus, farà tappa anche negli asili di Palermo, come scrive Connie Transirico sul Giornale di Sicilia in edicola. Saranno coinvolti, dunque, anche i più piccoli e se resta tempo anche il personale delle scuole, prof e bidelli finora dirottati ai Drive in.

Nel calendario di oggi intanto sono regolarmente previsti gli esami negli istituti Rita Levi Montalcini, Scinà Costa, Giuliana Saladino, Leonardo Sciascia.

Ieri, invece, sono saltati i test alla Borgese di Pallavicino perchè due componenti del gruppo Usca hanno accusato un malore. Uno di loro si sarebbe sentito male proprio durante i test.

La tappa sarà recuperata, ma intanto ieri nelle tre scuole visitate sono stati fatti 798 tamponi, 5 i positivi. Dal 17 novembre sono stati 3.120 i test nelle scuole cittadine.

