Petralia Sottana, 4 posti di terapia intensiva saranno destinati a pazienti Covid

Quattro posti di terapia intensiva dell'ospedale di Petralia Sottana saranno destinati a pazienti Covid. Lo annuncia Calogero Zarbo, direttore di presidio del 'Madonna dall’Alto' di Petralia Sottana che fa parte della rete di ospedali di Asp Palermo.

«Entro la settimana attiveremo 4 posti di terapia intensiva Covid per i pazienti delle Madonie. Già domani sera arriveremo a 40 posti per pazienti Covid e sicuramente entro domenica prossima arriveremo a 50 come previsto nel primo step».

