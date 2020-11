Coronavirus, salta la riunione sulla scuola: botta e risposta tra il Comune di Palermo e l'Asp

"La Asp non si è presentata (senza preavviso) oggi alla riunione col Comune dopo che erano saltati i tamponi in una scuola e in cui si dovevano programmare i tamponi anche per i bambini delle elementari/infanzia". È quanto fa sapere il Comune di Palermo sottolineando come alla riunione abbiano partecipato solo Comune e Ufficio scolastico regionale.

Contattato dall’Italpress, Renato Costa, commissario per la gestione dell’emergenza Covid nella provincia di Palermo, spiega che "è accaduta una cosa rarissima: la dirigente dell’Asp che avrebbe dovuto partecipare ha avuto un malore, un abbassamento di pressione".

E assicura che l’assessore comunale alla Scuola, Giovanna Marano "ha già ricevuto da me i dati. Non è accaduto assolutamente nulla".

© Riproduzione riservata