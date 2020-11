In ospedale da medico a paziente: la doppia battaglia del professore Vitale contro il Covid

Il 22 ottobre 2020, giorno qualunque di un'emergenza sanitaria vissuta da esperto, come materia di studio, come sfida professionale. Un giorno qualunque in cui però rientrando a casa si manifesta il sentore di una febbricola. Lieve ma inaspettata dopo un vaccino antinfluenzale servito proprio a scongiurare malanni di stagione e magari a schivare sintomi equivoci. La temperatura è lì in agguato e sospetta. Il professore Francesco Vitale coglie all'istante. È un medico, ordinario di Igiene e medicina preventiva dell'Università di Palermo.

Non solo, ha fatto parte del primo Comitato tecnico scientifico regionale per il Covid. Ha attraversato l'avventura pandemica della Sicilia dalla primavera a questa parte. Il professore ha formato qualche generazione di dottori, sa di infettivologia. E capisce che forse ha contratto il Coronavirus. Basta un test per averne la prova. I segni della malattia lì per lì non sono gravi. Ma grande deve essere stata la sorpresa per uno scienziato, avvezzo alle precauzioni.

«Avevo qualche linea, niente di più. Arrivata la conferma del contagio sono rimasto a casa per nove giorni». Un paziente paucisintomatico, si dice in termini medici. Il Covid gli si manifesta nella prima fase come quella brutta influenza cui lo riduce il fronte dei negazionisti. E invece il virus è scorretto. Si mostra, si nasconde e poi aggredisce. Cala il respiro, si abbassa la capacità polmonare, Vitale se ne rende conto. Se gli oggetti hanno un'anima, persino gentile, allora sia fatto santo subito il saturimetro. Il professore ha intuito l'evoluzione in peggio della sua infezione grazie a quello. Uno strumento semisconosciuto fino a pochi mesi fa per l'intera popolazione mondiale, che rischia adesso di essere il regalo di Natale più acquistato sulle piattaforme dell'e-commerce. Vitale ha misurato da sé per oltre una settimana la sua respirazione, ha monitorato il calo della saturazione. Si stava aggravando, 39 di febbre tutto il tempo.

A quel punto i colleghi con cui di Coronavirus aveva parlato al tavolo delle riunioni on line o di presenza per tracciare strategie e linee di indirizzo, sono diventati consiglieri. Più d'uno gli dice: è il momento di andare in ospedale. La valigia è pronta, si va in reparto da paziente e non da professore di medicina.

