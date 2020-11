Da Belmonte Mezzagno a Palermo per acquistare droga, arrestato allo Sperone

Da Belmonte Mezzagno a Palermo per acquistare droga, violando peraltro le misure anti-Covid imposte dall'ultimo Dpcm per la Sicilia, zona arancione. La polizia ha arrestato allo Sperone un 45enne di Misilmeri, C.G., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Brancaccio lo hanno fermato, a bordo di una Renault Scenic, in piazzetta Sperone. L'uomo aveva tentato di fuggire alla vista dei poliziotti, sterzando repentinamente ma è stato subito raggiunto da una volante.

Il 45enne ha consegnato spontaneamente 6 involucri di sostanza stupefacente che aveva riposto accanto alla leva del cambio. Dai controlli, è emerso che C.G. proveniva da Belmonte Mezzagno, in barba alle nuove restrizioni anti-Covid, con tanto di auto sprovvista di assicurazione e passaggio di proprietà.

La droga rinvenuta, testata con il narcotest e positiva alla cocaina, è stata posta sotto sequestro, mentre C.G., arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in attesa del rito della direttissima è stato condotto in questura presso le camere di sicurezza.

