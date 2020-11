Palermo, è morto l'oncologo Giuseppe Palazzotto: una vita tra università e ricerca

È morto a Palermo Giuseppe Palazzotto, famoso oncologo palermitano, padre del giornalista Gery, ex vice caporedattore del Giornale di Sicilia. A dare l'annuncio è stato proprio il figlio attraverso Facebook dove ha pubblicato un post per ricordare il padre che aveva compiuto 85 anni pochi giorni fa.

È stato il primo a portare in città, le campagne di screening gratuite per il tumore al seno per le donne. Dal 2012 è stato presidente del Comitato Consultivo Aziendale dell’Arnas Civico – Di Cristina – Benfratelli di Palermo.

È stato docente in scienze dell’alimentazione presso la scuola di specializzazione di scienze dell’alimentazione dell’Università degli studi di Palermo e fino al 2014 presidente del Comitato Etico Aziendale del Civico di Palermo.

Giuseppe Palazzotto è stato anche presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione Provinciale di Palermo e dal 1986 al 2005 consigliere nazionale e componente della giunta esecutiva e responsabile nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per il settore riabilitazione in oncologia.

