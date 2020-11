Traffico rallentato per un incidente stradale avvento questa mattina sulla Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo per Villabate.

Due auto si sono scontrate ed entrambe sono finite contro il guard rail, per fortuna nessun ferito grave. Sul posto è giunta la polizia stradale che ha effettuato i rilievi per stabilire le cause dell'incidente.

