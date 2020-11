Un incendio è divampato in una palazzina in via Villa Cardillo a Palermo. Le fiamme sono partite da un bombola di gas dentro una cucina. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’abitazione.

Sono intervenuti anche gli agenti di polizia e i sanitari del 118 che hanno soccorso alcune persone intossicate dal fumo e una scivolata a terra nella fuga.

