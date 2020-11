Coronavirus, locale aperto a Palermo con clienti al banco e ai tavoli: multa e chiusura

Clienti all'interno di un locale di via Roma, angolo via Lattarini, con consumazione di alimenti e bevande al banco e ai tavoli. È quanto hanno scoperto gli agenti di polizia municipale durante i controlli di sabato scorso.

Inoltre, è emerso che la Scia esibita dal gestore, in copia insieme alla Dia sanitaria, era già stata sequestrata nello scorso maggio con decreto del pm perché falsa e il gestore è stato trovato privo della mascherina.

L'uomo è stato segnalato all'autorità giudiziaria per reato continuato e gli è stata inflitta una multa di 5.800 euro con la relativa chiusura dell'attività.

"Prosegue con grande sinergia con le Forze di polizia coordinate dalla Questura, l'azione di vigilanza e controllo perché tutti rispettino le norme di prevenzione contro il Covid, in un clima di preoccupazione ma anche di sempre maggiore responsabilità da parte dei cittadini - ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando -. Sono infatti i cittadini i primi a dover agire in modo coscienzioso per evitare che il contagio aumenti, sovraccaricando ancora di più i nostri ospedali e con conseguenze gravissime per la salute di tutti".

"Sono grato alla Polizia municipale per l'attività di controllo e vigilanza che continua senza sosta pur con le tante difficoltà operative che in questi giorni non hanno risparmiato anche il comando", ha dichiarato il vice sindaco, Fabio Giambrone -. La professionalità e la competenza con cui operano gli agenti della Municipale è garanzia di rispetto delle regole e della legge a tutela di tutti".

