Rubavano all'interno delle auto in sosta, tre arresti a Palermo

La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in due differenti circostanze, tre topi d’auto: L.V.A, 21enne palermitano, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato su autovettura; D.C.A. e N.V., rispettivamente di 39 e 19 anni, pregiudicati palermitani, responsabili del reato di tentato furto aggravato su autovettura.

Nel primo episodio, i poliziotti si sono recati in via Generale Di Maria, dove un cittadino ha segnalato la presenza di un giovane intento ad aprire un'auto in sosta. Una pattuglia della Squadra Mobile, giunta in zona, ha intercettato il giovane, fermandolo e identificandolo. Il giovane sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un cacciavite e di uno zaino con all’interno 4 giubotti. La refurtiva è stata pertanto restituita al legittimo proprietario, mentre il cacciavite è stato posto sotto sequestro penale.

Contemporaneamente è stato segnalato un altro furto all'interno di un'auto, stavolta in piazza Generale Cascino. Sono giunti sul posto i poliziotti che hanno notato all'interno dell'auto segnalata due uomini. due hanno tentato di fuggire ma sono stati prontamente bloccati. Addosso ai malviventi, entrambi residenti nel quartiere San Filippo Neri (Zen 2) sono stati rinvenuti diversi oggetti atti allo scasso. I due fermati sono stati arrestati.

