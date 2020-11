Neonato muore dopo il parto a Palermo, i familiari denunciano l'ospedale

Un dramma si è consumato all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo dove, nella notte tra giovedì e venerdì, un neonato è morto mezz'ora dopo il parto. A causarne il decesso il cordone ombelicale che lo ha soffocato.

I familiari distrutti hanno chiesto l'intervento della polizia e hanno presentato una denuncia al commissariato di Brancaccio. Le cartelle cliniche sono già state sequestrate e si attende per l'autopsia per stabilire quando il cuore del bambino ha smesso di battere. La salma del piccolo è stata trasferita nella camera mortuaria dell'ospedale ed è stata sigillata in attesa di ulteriori disposizioni da parte della procura.

La madre è risultata positiva al Coronavirus dopo un tampone rapido eseguito a parto concluso. La coppia, 39 anni lui e 38 lei, era stata seguita all'ospedale Vincenzo Cervello durante i 9 mesi di gravidanza, dove la donna si era recata la sera di giovedì. Ma nelle ultime settimane il nosocomio è diventato centro Covid e non poteva eseguire il parto.

