Spiagge, centro e mercatini, weekend di divieti a Palermo tra ordinanza e dpcm: potenziati i controlli

Divieto di stazionamento a Palermo oggi, domani e nei festivi, dalle 5 alle 22 in alcune zone del centro cittadino. Ma non solo: per tutta la giornata di oggi e per domani, lo stesso divieto riguarda tutto il litorale da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari comprese spiagge, coste, aree verdi aperte al pubblico. È quanto prevede l’ordinanza del sindaco di Palermo Leoluca Orlando sullo stazionamento e il dpcm sulle attività mercatali.

Negli altri giorni, dal lunedì al venerdì, il divieto di stazionamento scatta alle 16. Da questa mattina sono in corso i controlli interforze nelle zone del centro e nei mercatini per il rispetto delle disposizioni anti-Coronavirus.

In città, già questa mattina, in centro c'era gente che passeggiava o attraversava le vie dove vige l'ordinanza per recarsi al lavoro.

