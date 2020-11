Paura a Palermo, bimba sta per soffocare: due agenti la soccorrono e la salvano

Salvata per miracolo una bimba di appena dieci giorni a Palermo. La piccola stava per soffocare in via Maqueda ma è stata salvata dall'intervento di due agenti delle Volanti.

A raccontare la vicenda il capogruppp della Lega a Palermo, Igor Gelarda. "Da cittadino, da consigliere comunale e da appartenente alle forze dell’ordine, non posso che ringraziare i due poliziotti che ieri sera, in zona via Maqueda a Palermo, hanno salvato una bambina di appena dieci giorni di vita che si era soffocata", ha detto.

"I due uomini, appartenenti al Nucleo poliziotto di quartiere dell’Ufficio Volanti di Palermo, coordinati dall’Ispettore Tutrone, attirati dalle urla dei genitori che avevano visto che la bambina era diventata cianotica - ha continuato -, hanno dapprima effettuato le manovre per permettere alla bambina di tornare a respirare e poi l’hanno accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale dei bambini. Dove la bambina è stata presa in carico dai sanitari e salvata".

