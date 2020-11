Coronavirus, rischio contagi: ecco le nuove regole al tribunale di Palermo

Limiti più stringenti per evitare il sovraffollamento nelle aule, maggiore sorveglianza per assicurare il distanziamento, processi a porte chiuse salvo che "il giudice ravvisi concrete esigenze per deroghe", udienze con detenuti celebrate in videoconferenza, accesso contingentato alle cancellerie.

L’emergenza sanitaria porta a una nuova stretta al palazzo di giustizia di Palermo. A deciderla è il presidente vicario del tribunale Alfredo Montalto che in un provvedimento di 6 pagine ha dettato nuove regole per la trattazione dei processi. ANSA

