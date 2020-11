Pensano sia borragine ma è mandragora: coppia di Terrasini salvata dall'avvelenamento

Disavventura per una coppia di coniugi di Terrasini, salvati dall’avvelenamento. I due, un uomo di 64 anni e la moglie di 59, hanno rischiato la vita a causa di un’intossicazione dopo aver mangiato mandragora pensando fosse borragine. Come scrive Michele Giuliano sul Giornale di Sicilia in edicola, lo hanno scoperto solo un’ora dopo all’ospedale di Partinico dove i medici del pronto soccorso avevano immediatamente intuito cosa avesse provocato dolori e allucinazioni.

Grazie all’intuito dell’equipe medica del nosocomio partinicese, i due se la sono cavata con tanto spavento. Si sono sentiti male entrambi dopo aver consumato quella che credevano fosse borragine portata dal nipote dopo averla raccolta in aperta campagna.

In seguito ad un confronto telefonico avuto con il centro antiveleni di Pavia, i medici hanno somministrato la cura e i due coniugi sono riusciti a superare la crisi.

