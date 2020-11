Nascondeva un chilo e mezzo di cocaina ed eroina: arrestato a Palermo un nigeriano

Un cittadino extra-comunitario di nazionalità nigeriana, A.O., è stato arrestato dagli agenti della polizia di stato in servizio presso la Sezione Criminalità Straniera e Prostituzione della Squadra Mobile di Palermo. È stato trovato in possesso di un’ingente quantità di eroina e cocaina.

I poliziotti, in un uno stabile nei pressi di via Oreto, notoriamente occupato da cittadini stranieri, hanno trovato in un appartamento due donne e A.O., quest'ultimo residente a Marsala che aveva detto di essere arrivato a Palermo con un pullman di linea, senza tuttavia sapere fornire alcuna spiegazione per il viaggio effettuato.

L'uomo aveva regolare permesso di soggiorno e visti i suoi precedenti per uso personale di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione, trovando 10 ovuli contenenti eroina, 68 ovuli e 3 sacchetti contenenti cocaina, per un peso complessivo di 1,426 chili circa.

Lo straniero è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga e condotto in carcere su disposizione della procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

