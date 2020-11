Coronavirus, nuova vittima ad Altofonte: è morta una 66enne

Nuova vittima per il Coronavirus ad Altofonte: a dare la notizia della scomparsa è stato il sindaco, Angela De Luca. Si tratta, così come riporta Fabio Geraci in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, di una donna di 66 anni, commerciante molto conosciuta in paese e deceduta per le complicazioni. La prima persona morta per il Coronavirus ad Altofonte è stata registrata nello scorso mese di maggio.

Intanto, crescono i contagi in tutta la provincia di Palermo: boom di contagi a Misilmeri dove i positivi sono 340, 205 a Bagheria, 202 a Partinico (20 in più), 147 a Villabate, 117 a Carini e 100 (con 12 ricoverati) a Termini Imerese dove il sindaco Maria Terranova ha deciso di sospendere le lezioni fino al 15 novembre e di effettuare la sanificazione straordinaria nelle aule.

Salgono a 30 i positivi a Piana degli Albanesi (sono 4 in più), tra loro una cittadina legata al mondo della scuola e un assessore in isolamento fiduciario, mentre a Bolognetta sono 61 i cittadini alle prese con il virus per lo più appartenenti a interi gruppi familiari.

