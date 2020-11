Vaccino anti-influenzale, a Palermo riprende la distribuzione: disponibili 30mila dosi

Da domani potrà riprendere la distribuzione dei vaccini anti-influenzali a Palermo. L’Asp di Palermo comunica di avere ricevuto circa 30 mila dosi di vaccino antinfluenzale. Le dosi verranno distribuite ai medici di medicina generale secondo le seguenti modalità:

Domani saranno effettuate le consegne ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta cui ancora non erano state domiciliate le dosi richieste;

Giovedì il vaccino sarà distribuito ai medici che ancora non hanno ricevuto le prime dosi;

Da venerdì la distribuzione interesserà tutti coloro che afferiranno presso il centro profilattico di via Carmelo Onorato a Palermo.

Sono, così, 210 mila le dosi di vaccino antinfluenzale finora consegnate dalle case produttrici all’Azienda sanitaria

provinciale di Palermo. La somministrazione del vaccino agli utenti adulti presso gli ambulatori dell’Asp riprenderà non appena saranno consegnate le ulteriori 150 mila dosi a completamento dell’intera fornitura.

Rimane, invece, immutata la modalità della vaccinazione antinfluenzale per i bambini che viene praticata ogni sabato mattina - dalle 8.30 alle 13.30 - negli ambulatori "Pietratagliata", "Pallavicino" e "Settecannoli". Inoltre, i genitori possono chiedere che ai propri figli venga somministrato il vaccino antinfluenzale in occasione di qualunque altra vaccinazione in programma nei centri vaccinali dell’Asp di Palermo.

