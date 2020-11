Rapina e picchia un commerciante in via Roma, arrestato a Palermo

Ha preso delle bottiglie di alcool e ha provato ad uscire dal negozio senza pagare. Il titolare di un negozio in via Roma a Palermo, un bengalese, ha cercato di bloccarlo ma il ladro, un palermitano di 53 anni, lo ha aggredito e picchiato violentemente causandogli una frattura a polsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno portato il titolare del negozio in ospedale per le cure necessarie. La prognosi per il commerciante è di 30 giorni. L’aggressore ha sferrato calci e pugni alla vittima. È stato arrestato.

