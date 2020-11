Rapina ai danni di un'anziana a Carini, arrestato un 19enne

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Carini hanno arrestato un diciannovenne per una rapina perpetrata ai danni di una pensionata.

La pattuglia, intervenuta nel centro della cittadina, nelle immediate adiacenze dell’abitazione della vittima, ha trovato quest’ultima accasciata a terra e in evidente stato confusionale.

Grazie alla descrizione fornita da un passante, i militari hanno rintracciato il giovane carinese che aveva ancora in tasca i 100 euro sottratti alla donna, ricoverata successivamente in ospedale, con una prognosi di dieci giorni per trauma cranico e contusione a una spalla.

© Riproduzione riservata