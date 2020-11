Palermo, chiusi 2 asili: il Girasole per dipendente positivo al Covid e l'Aquilone per furto

Chiuso da questa mattina l'asilo Girasole, in seguito alla segnalazione di positività al Covid 19 di un dipendente, e sospesa l’attività per un giorno al nido Aquilone a causa di un furto.

Nel primo caso, come previsto dai protocolli, sarà effettuata la sanificazione dei locali, che si trovano in via Perpignano. Le famiglie di bambine e bambini che frequentano la struttura sono state avvisate dell'interruzione del servizio educativo e la segnalazione è stata inviata al Dipartimento prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale.

Il furto al nido Aquilone, che si trova in via Maggiore Toselli, è avvenuto la notte scorsa. I ladri sono entrati all’interno della struttura attraverso il giardino, forzando la serratura della porta. Tutte le stanze sono state messe a soqquadro e risulta sottratto materiale di cartoleria e una plastificatrice.

Questa mattina il servizio è stato sospeso, le famiglie sono state avvertite e le Forze dell'ordine hanno già effettuato un sopralluogo. Il personale sta provvedendo all’igienizzazione straordinaria dei locali per accogliere normalmente i bimbi domattina.

