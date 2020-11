Screening a Palermo, scoperti altri 97 casi di coronavirus: eseguiti più di mille i tamponi

Sono 97 i casi di coronavirus individuati oggi nel corso dello screening alla Fiera del Mediterraneo a Palermo nell'ambito della campagna di monitoraggio promossa dall’assessorato Regionale alla Salute, dal commissario per la gestione dell’emergenza Covid nella provincia di Palermo, Renato Costa, Asp del capoluogo e Comune di Palermo.

Sono state 1.086 le persone che hanno aderito allo screening in modalità drive-in che in 11 giorni ha consentito di sottoporre a tampone 11.842 cittadini e di riscontrare 1.064 positività. Numeri ai quali si aggiungono anche quelli registrati sabato e domenica scorsi a Monreale per un totale di 12.385 persone e 1.099 positivi.

Domani, martedì 10 novembre, l’attività in modalità drive-in proseguirà alla Fiera del Mediterraneo di Palermo e sarà ancora rivolta al mondo della scuola, dalle ore 9 alle 16 (ingresso dell’ultima autovettura alle ore 14).

