Lutto nel mondo del giornalismo palermitano: è morto Massimo Bellomo

Lutto nel mondo del giornalismo Palermitano: è morto, dopo una lunga malattia, Massimo Bellomo, 59 anni, addetto stampa dell'Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo. A darne notizia, la famiglia attraverso un post pubblicato proprio sul profilo Facebook del giornalista. Lascia la moglie e due figli. "Papà ha lottato fino all'ultimo come un leone con tutte le forze, sostenuto dal nostro e dal vostro immenso amore. Va via sereno con noi sempre al suo fianco e con voi sempre costantemente presenti nel cuore. Maria Giovanna Diliberto, Daniele Bellomo e Marco Bellomo Ugdulena", è quanto scritto nel post. Precedentemente era stato addetto stampa alla Provincia di Palermo.

Con la sua morte, il mondo del giornalismo palermitano perde un signore, un collega "d'altri tempi". Al netto della retorica che si usa sempre in questi casi, Massimo era davvero uno sempre disponibile e gentile, che non ti faceva "scherzi" e manteneva la parola. Se lo chiamavi e non ti rispondeva, richiamava lui e ti dava tutte le informazioni in suo possesso, cercando di darti una mano, anche con dei consigli, sempre ben accetti. Potrà sembrare scontato, ma non è affatto così. E a chi fa questo mestiere, mancherà davvero tanto.

