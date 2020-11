Termini Imerese, venditori ambulanti senza licenza e pesce non tracciato: multe e sequestri

Multe e sequestri nel week end a Termini Imerese durante i controlli anti assembramento per limitare la diffusione del Coronavirus in una zona dove i contagi stanno crescendo in questi ultimi giorni.

Gli agenti di polizia del commissariato hanno controllato diversi ambulanti e per sette, che vendevano pesce non tracciato, sono scattate multe per circa 7 mila euro e sequestrato 70 chili di prodotti ittici.

Tre ambulanti erano senza licenza e alcuni di loro avevano i mezzi non assicurati. Un tunisino risultato non i n regola è stato accompagnato all’ufficio immigrazione della questura di Palermo dove gli è stato consegnato un provvedimento per lasciare entro 7 giorni il territorio nazionale.

© Riproduzione riservata