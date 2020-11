Cefalù, masso si stacca dalla rocca e finisce su un'abitazione: nessun ferito

Un masso si è staccato la scorsa notte dalla Rocca di Cefalù finendo su una abitazione di via Pitrè.

Lo rende noto su Facebook il sindaco Rosario Lapunzina: "Sfiorata la tragedia ieri notte in via Pitrè a Cefalù. Un masso si è staccato dalla parete della Rocca cadendo dentro una civile abitazione. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i volontari delle Giubbe d’Italia e la squadra del Saf di Palermo. Quattro famiglie sono state invitate a lasciare le abitazioni e sono state ospitate da parenti e dal Comune in appartamenti stagionali. Stamane sulla parete stanno operando gli uomini del SAF di Palermo".

