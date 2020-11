Paura questo pomeriggio a Palermo. Un incendio è divampato in via Aspromonte, in un appartamento al decimo piano. Sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, partite dal vano cucina.

Il rogo è stato già spento e non ci sono feriti. Al momento dell’incendio in casa non c'era nessuno.

