Coronavirus, chiuse le attività di alcuni ambulanti a Palermo

Controlli per contrastare gli assembramenti sono scattati ieri pomeriggio a Palermo da parte di carabinieri e polizia municipale nei confronti di alcuni venditori ambulanti. In particolare sono stati chiusi un venditore di "stigghiola" in via Ernesto Basile, uno di pesce arrostito in via Porta di Mare e un fruttivendolo del villaggio Santa Rosalia.

I militari hanno sequestrato i loro i prodotti esposti a sporcizia e smog e pronti per la vendita. La prima attività abusiva sottoposta ad accertamenti è quella di via Ernesto Basile, all’altezza di piazzale Anelli. Le forze dell’ordine hanno messo i sigilli a un chiosco che sarebbe risultato privo di ogni licenza o autorizzazione.

Stessa sorte per un altro ambulante che si era piazzato con il suo barbecue portatile sotto una tettoia in lamiera non lontano dall’ospedale Buccheri La Ferla. Controlli anche a un venditore di frutta e verdura nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. Anche per lui è scattato il sequestro della merce e una denuncia.

