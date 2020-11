Coronavirus a Palermo, 98 nuovi positivi su 1.148 tamponi al drive-in della Fiera

Sono 98 i nuovi positivi al coronavirus riscontrati su 1.148 i tamponi rapidi effettuati oggi alla Fiera del Mediterraneo a Palermo. Tutti sono stati immediatamente sottoposti al tampone molecolare. In otto giorni di attività sono complessivamente 8.524 i tamponi fatti e 792 i positivi.

Domani l’attività di screening è prevista, oltre che alla Fiera del Mediterraneo (ore 9-16), anche a Monreale (10-14).

Dalle ore 10 alle ore 14, sia di sabato 7 novembre che di domenica 8 novembre, nei locali dell’ex mobilificio Mulè in via circonvallazione, sarà possibile effettuare il tampone rapido. In caso di positività, così come previsto dalle linee guida, la persona sarà subito sottoposta dal personale dell’Asp al tampone molecolare. L'adesione alla campagna è su base volontaria.

L’attività sia a Monreale che alla Fiera del Mediterraneo è rivolta al mondo della scuola: personale docente e non docente, studenti e le loro famiglie.

