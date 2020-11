Palermo, taser nascosto in casa: denunciato un 28enne al quartiere Zen

La Polizia di Stato ha denunciato un 28enne palermitano del quartiere Zen 2, già arrestato per spaccio di stupefacenti, trovato in possesso di una pistola elettrica teser utilizzata dalla forze dell’ordine americane:

è accusato di porto abusivo di armi e materie esplodenti.

L’arma sequestrata è stata trovata con 2 cartucce con elettrodi a carica esplosiva in grado di immobilizzare una persona e provocarne il decesso.

L’arma si trova su alcune piattaforme e-commerce, ma la vendita in Italia è vietata. L’uomo, che è stato indagato anche furto, spaccio di stupefacenti, guida senza patente, violenza, minaccia, evasione e resistenza, ha detto ai poliziotti di avere trovato la pistola per strada. Sono in corso indagini.

© Riproduzione riservata