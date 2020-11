Scricchiolii e poi il boato. Panico tra docenti e studenti della scuola media Garibaldi di via Delle Croci, in centro a Palermo. Intorno alle 13 in un’aula è crollato il controsoffitto. La stanza era fortunatamente vuota, non si registrano dunque feriti ma solo tanta paura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere i detriti.

