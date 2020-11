Coronavirus a Palermo, altri 78 positivi su 970 tamponi nel drive in della Fiera

Oggi 970 tamponi con 78 positivi. Sono i dati di oggi del Drive In della Fiera del Mediterraneo, nell’ambito dello screening di massa per il coronavirus organizzato da Assessorato regionale alla salute, Commissario per la gestione dell’emergenza Covid nella provincia di Palermo, Renato Costa, Asp del capoluogo e Comune di Palermo.

In totale in sette giorni sono stati eseguiti 7.376 tamponi di cui 694 sono risultati positivi. Domani stesso target: studenti (se minorenni con genitori).

© Riproduzione riservata