Da oggi chiusi in via precauzionale gli uffici della VI Circoscrizione e della Postazione Decentrata Resuttana di Via Monte San Calogero n. 28, inclusi i locali dell’ASP.

La decisione dopo che un dipendente in servizio in quegli uffici ha dichiarato di avere un familiare positivo al Covid 19. Immediato è partito il relativo protocollo con la sanificazione dei locali.

