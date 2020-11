A fuoco un'ambulanza di una ditta privata a Palermo, avviate le indagini

Un’ambulanza è stata distrutta dalle fiamme questo pomeriggio in via Ernesto Basile, a Palermo. A bordo del mezzo, che non fa parte della flotta del 118, ma di una società privata c'erano solo i due soccorritori. Dopo avere avvertito puzza di bruciato, l’autista avrebbe deciso di fermarsi e accostare all’angolo con via Carmelo Raiti per vedere quale fosse il problema.

In pochi minuti il mezzo è stato avvolto dalle fiamme, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le squadre del 115 sono riuscite a domare l’incendio che ha trasformato l’ambulanza in un ammasso di ferraglia carbonizzata.

Sono state messe in sicurezza due bombole mentre una è esplosa. I militari hanno avviato le indagini per chiarire cosa abbia scatenato il rogo, dovuto con ogni probabilità a un cortocircuito.

