Vaccino antinfluenzale introvabile a Palermo, l'allarme di Federconsumatori

Il vaccino antinfluenzale a Palermo è ormai introvabile. L'allarme, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, è di Federconsumatori che sottolinea come le scorte siano praticamente esaurite. "Il vaccino in farmacia è ovunque introvabile o non è mai arrivato - dichiara il presidente dell’associazione Lillo Vizzini -. I medici di famiglia, invece, ne hanno ricevuto un numero assolutamente insufficiente per la vaccinazione dei loro pazienti a rischio".

Un problema che quest'anno è davvero grave visto l'importanza di ricorrere alla vaccinazione antinfluenzale soprattutto in questo periodo di pandemia. Il presidente di Federconsumatori puntualizza che "sarebbe davvero paradossale che, all’adesione consapevole dei cittadini alla campagna vaccinazioni, la sanità palermitana si stia presentando impreparata mentre ci risulta che in altre province le dosi di vaccino messe a disposizione dei medici di famiglia siano in quantità idonea".

