Coronavirus, caccia ai posti letto a Palermo: da mercoledì attivo l'ospedale di Petralia Sottana

A Palermo aumentano i contagi e scarseggiano i posti letto. Per far fronte all'emergenza già da mercoledì prossimo dovrebbero essere pronti i cento posti dell’ospedale di Petralia Sottana, come ha annunciato il commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa. Ma il potenziamento riguarda anche l’ospedale Civico che sta aprendo altri quindici posti di terapia intensiva respiratoria e il Policlinico che dalla prossima settimana avrà nuovi spazi per i ricoveri.

Numeri che però, come scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, non convincono il sindacato dei medici Cimo che denuncia una situazione al limite del collasso. Il vicesegretario Angelo Collodoro fa l'esempio di Partinico che "ha raggiunto il suo limite con 88 persone ricoverate mentre al Pronto Soccorso dell’Ingrassia una paziente ha atteso per ore prima che le si trovasse un posto per la degenza".

