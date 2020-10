Spaccio di droga a Palermo, in casa oltre 150 grammi di marijuana: un arresto

Aveva in casa oltre 150 grammi di marijuana destinata al mercato dello spaccio. Nel corso di una perquisizione un 25enne di Palermo è stato trovato con 3 involucri già pronti alla vendita.

In casa sono stati rinvenuti invece 81 dosi già pronte per essere smerciate e più di 60 i grammi di stupefacente trovati in cucina insieme a vario materiale per il confezionamento. Sequestrati anche più di mille euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dello spaccio.

Il pusher è stato arrestato e tutto il materiale sequestrato.

© Riproduzione riservata