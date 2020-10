Rapine nella movida di Palermo, arrestato 23enne a San Lorenzo

Aveva messo a segno, lo scorso agosto, due rapine nella movida di Palermo. Un 23enne è stato arrestato oggi a San Lorenzo. La polizia ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare domiciliare a seguito delle indagini con le quali è stato possibile ricostruire le due aggressioni avvenute il 21 e il 22 agosto scorsi.

Nella prima rapina avvenuta in via Roma, all’altezza delle Poste Centrali, un passante sarebbe stato minacciato con

un coltello a serramanico e costretto a consegnare 50 euro. Il secondo colpo in piazza Verdi: la vittima era riuscita in un primo momento a fuggire dentro un pub in via Chiavettieri, ma poi sarebbe stata aggredita nuovamente e costretta a consegnare il denaro che aveva in tasca. Fondamentali per il riconoscimento dell’aggressore i tatuaggi riconosciuti dalle vittime.

