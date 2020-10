Picchiava da anni moglie e figlia, un arresto a Palermo

Ha picchiato per anni la moglie e la figlia. Ma l'ultima aggressione è stato finalmente denunciata alla polizia. Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Palermo per maltrattamenti in famiglia.

Gli agenti del commissariato Mondello e San Lorenzo arrivati a casa delle due vittime hanno trovato tanti inquilini del condominio fuori dall’abitazione e l'uomo seduto tranquillamente davanti alla televisione.

Nonostante la presenza degli agenti l’uomo ha di nuovo minacciato di morte la moglie. A questo punto è scattato il codice rosso e l’uomo è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli.

