Masso finisce su un'abitazione a Monreale, sopralluogo del Soccorso alpino

Una squadra del Soccorso alpino e speleologico siciliano, stazione Palermo-Madonie, ha effettuato una serie di sopralluoghi a supporto dei tecnici del Dipartimento regionale della Protezione civile, nelle zone di Pezzingoli, in territorio di Monreale. In questa zona, nei giorni scorsi, un masso si è staccato dal ripido versante di Cozzo Meccini, andando a colpire una sottostante abitazione, senza arrecare danni a persone. Il Soccorso Alpino è stato attivato alla luce delle competenze sugli interventi in ambiente impervio.

