Buoni spesa a falsi poveri, scoperti in 31 a Corleone: multe per 36mila euro

Fingevano di essere indigenti per poter ottenere i buoni spesa erogati dal Comune. In 31 sono stati segnalati dai finanzieri della Tenenza di Corleone che ne hanno rilevato una serie di irregolarità.

I beneficiari, attraverso il modello di autocertificazione messo a disposizione degli uffici comunali, avevano sottoscritto l’istanza di accesso agli aiuti economici con e le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. In realtà, i nuclei familiari percepivano altre forme di sostegno.

Tutti sono stati quindi segnalati per la decadenza dall’ammissione ai benefici richiesti e denunciati alla procura della Repubblica per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Inoltre, è stata avviata la procedura amministrativa per il recupero delle somme già erogate, pari a circa 12 mila euro e comminate multe per circa 36 mila euro.

