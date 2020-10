Coronavirus, sono 110 gli attuali positivi a Bagheria

Sono 170, da settembre ad oggi, i cittadini di Bagheria che hanno contratto il coronavirus, di questi 56 sono guariti, pertanto gli attuali positivi sono 110, mentre sono 4 i deceduti. Lo ha reso noto il sindaco del comune nel palermitano, Filippo Maria Tripoli, sottolineando che in tutto il distretto socio-sanitario 39, che comprende i comuni di Bagheria, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Ficarazzi, Santa Flavia i positivi totali sono 300, 5 i deceduti, 79 le guarigioni, 216 gli attuali positivi.

"Stiamo mettendo in campo una serie di azioni per venire incontro a tutte le categorie di cittadini e attività che più risentono dell’emergenza pandemica e delle disposizioni dell’ultimo Dpcm - dice il primo cittadino di Bagheria - io non condivido la chiusura alle 18 per i ristoranti, ma sono il sindaco di questa città e devo rispettare le regole e norme regionali e nazionali".

