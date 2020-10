Palermo, lavori all'impianto idrico: niente acqua per gli abitanti della zona di Villagrazia

L’Amap informa che, per urgenti e indifferibili lavori di manutenzione all’Impianto di pozzo Sorci III, in via Zuppetta, dalle 9.30 alle 16 di domani verrà interrotto l’approvvigionamento idrico nel distretto di Villagrazia Alto.

Pertanto, a Palermo, si potranno verificare disservizi nelle zone delle vie: Villagrazia (a monte della via Regione Siciliana), Zuppetta, Starrabba, V53, Scala Masello. L'erogazione idrica verrà ripristinata al termine dell’intervento e si normalizzerà nelle 24 ore successive, salvo imprevisti. Per qualsiasi informazione gli utenti potranno telefonare al numero 091.279111 o al numero verde 800-915333, esclusivamente da telefono fisso.

© Riproduzione riservata