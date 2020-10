Coronavirus: stop agli autobus di notte a Palermo, più mezzi dalle 7 alle 15

L’Amat, nell’ambito delle disposizioni emanate dal presidente della Regione siciliana in merito all’emergenza da Covid-19, ha sospeso l’erogazione dei servizi notturni (N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, 101N) previsti giornalmente, consentendo su tutti i mezzi in servizio nella fascia oraria 5-23 (tram, bus e scuolabus) l’occupazione del 50% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato. Lo rende noto il presidente dell’Azienda del trasporto pubblico di Palermo, Michele Cimino.

Il personale recuperato in seguito alla sospensione, si legge, verrà impiegato per incrementare l’offerta di servizio nella fascia oraria 7-15, in cui si attendono flussi di utenza più intensi, per assicurare la possibilità della mobilità a un maggior numero di cittadini, riducendone al minimo di disagi, in attesa del completamento delle procedure per l’assunzione di operatori di esercizio.

